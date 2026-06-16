Guerra no Médio Oriente influencia preços e prazos de entrega de medicamentos - Emprofac

A presidente do conselho de administração da Emprofac, Sara Pereira Mesquita, alertou hoje que a guerra no Médio Oriente tem influenciado os preços praticados e aumentado o tempo de entrega de medicamentos no país.

A responsável falava à imprensa à margem da feira “Estação da Saúde e Bem-Estar”, promovida na cidade da Praia, pela Empresa Nacional de Produtos Farmacêuticos (Emprofac).

Segundo a gestora, os impactos do conflito internacional fazem-se sentir com particular força no aumento dos custos e no chamado ‘lead time’ do transporte das mercadorias, que disparou de forma considerável.

Como exemplo da complexidade actual do mercado logístico global, Sara Mesquita apontou o caso das insulinas, revelando que tem sido difícil assegurar determinadas referências em menos de seis meses.

“A guerra tem influenciado sim, principalmente no tocante aos preços que são praticados, mas também no que nós chamamos de ‘lead time’ do transporte de medicamento, que é o tempo desde a colocação da encomenda até chegar aqui, que tem aumentado”, afiançou a presidente da distribuidora pública.

Para mitigar os riscos e travar o impacto de roturas no mercado nacional, a Emprofac tem reforçado a gestão de stocks e trabalhado na previsibilidade do abastecimento.

Embora reconheça falhas pontuais, Sara Mesquita garantiu que o foco está em assegurar alternativas terapêuticas aos utentes, lembrando que médicos e farmácias já dispõem de uma plataforma digital para consultar os produtos disponíveis na empresa em tempo real.

Portugal mantém-se como o principal mercado de fornecimento da Emprofac devido às exigências legais relacionadas com a disponibilização de medicamentos em língua portuguesa, mas a distribuidora adiantou que já se encontra a explorar novas parcerias noutros países, com destaque para o Brasil.