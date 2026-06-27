País

PJ detém três suspeitos por tráfico de droga em São Vicente; um fica em prisão preventiva

PorExpresso das Ilhas,27 jun 2026 10:54

• PJ deteve três indivíduos em Fonte Francês por tráfico de estupefacientes • Apreendidas seis doses de cocaína, arma artesanal e gás lacrimogéneo • Tribunal aplicou prisão preventiva a um arguido; outros dois com apresentações periódicas • Operação realizada pela BITE no Dia Internacional contra o Tráfico Ilícito de Drogas

Resumo criado por IA

Uma operação da Polícia Judiciária (PJ) contra o tráfico de droga na ilha de São Vicente resultou na detenção de três homens, suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes de alto risco. Um dos detidos ficou em prisão preventiva, enquanto os outros dois aguardam o desenrolar do processo sujeitos à medida de apresentação periódica às autoridades.

A operação foi realizada na quinta-feira, 25 de Junho, na localidade de Fonte Francês, pelo Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), através da Brigada de Investigação do Tráfico de Estupefacientes (BITE), no âmbito de investigações em curso. A informação foi avançada esta sexta-feira pela Direcção Nacional da Polícia Judiciária, coincidindo com as comemorações do Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas.

Segundo a PJ, a intervenção decorreu durante o cumprimento de um mandado de busca, revista e apreensão, promovido pelo Ministério Público e emitido pelo Juízo Crime do Tribunal da Comarca de São Vicente. A acção culminou na detenção, em flagrante delito, de três cidadãos cabo-verdianos, com idades entre os 27 e os 38 anos, naturais das ilhas de São Vicente e Santo Antão e residentes em Fonte Francês.

Durante as diligências, os investigadores apreenderam seis doses individuais de cocaína, já preparadas para comercialização. Além da droga, foram ainda apreendidos uma arma de fogo artesanal, conhecida como "boca bedju", um recipiente de gás lacrimogéneo e dois telemóveis, materiais que poderão reforçar a investigação em curso.

Após serem presentes ao primeiro interrogatório judicial, o Tribunal da Comarca de São Vicente decidiu aplicar prisão preventiva a um dos arguidos, considerando tratar-se da medida de coacção mais adequada. Os outros dois suspeitos ficaram sujeitos à obrigação de apresentação periódica às autoridades.

O arguido colocado em prisão preventiva já se encontra na Cadeia Central de São Vicente, onde aguardará os ulteriores trâmites processuais.

A Polícia Judiciária refere que as investigações prosseguem, não sendo excluída a possibilidade de novos desenvolvimentos no âmbito deste processo de combate ao tráfico de droga na ilha de São Vicente.

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São Vicente Polícia Judiciária Tráfico de droga detenções

Autoria:Expresso das Ilhas,27 jun 2026 10:54

Editado porAndre Amaral  em  27 jun 2026 10:54

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