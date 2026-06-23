Operação “Colá Son Jon” culmina na detenção de três indivíduos suspeitos de tráfico de drogas de alto risco

A operação “Colá Son Jon”, levada a cabo pela Polícia Judiciária (PJ), culminou na detenção, em flagrante delito, de três indivíduos, com idades compreendidas entre os 22 e os 30 anos, suspeitos de tráfico de drogas de alto risco.

A informação foi avançada pela PJ, que adiantou que a operação esteve a cargo do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, através da Brigada de Investigação Criminal de Santo Antão.

No âmbito desta operação, foi realizada, na sexta-feira, 19, uma busca domiciliária na cidade do Porto Novo, mais concretamente na localidade de Alto São Tomé, tendo sido detidos, em flagrante delito, um casal e outro indivíduo, suspeitos da prática do crime de tráfico de droga de alto risco.

Segundo a PJ, a operação foi realizada no cumprimento de mandados de busca domiciliária solicitados por esta instituição ao Ministério Público e emitidos pelo Tribunal Judicial da Comarca do Porto Novo, tendo contado com o apoio do Comando Regional da Polícia Nacional de Santo Antão.

Os detidos, todos de nacionalidade cabo-verdiana, foram apresentados ao Tribunal Judicial da Comarca do Porto Novo para o primeiro interrogatório judicial, tendo o juiz decretado a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, para o casal, e a apresentação periódica às autoridades para o terceiro detido.

No decurso das diligências, foram apreendidos elementos considerados relevantes para a investigação, designadamente droga e dinheiro.

Durante as buscas, foram apreendidas quatro placas de uma substância esbranquiçada e cristalina que, submetida a testes de despistagem, acusou resultado positivo para cocaína.

Foi ainda apreendida uma quantia monetária suspeita de proveniência ilícita, bem como outros objetos com relevância probatória para a investigação.

A PJ informou ainda que as investigações prosseguem.