Porto Novo: Agricultores satisfeitos com safra de cana sacarina apesar da falta de mão de obra

A safra da cana sacarina no município do Porto Novo, em Santo Antão, entrou no terceiro mês com os agricultores satisfeitos com o andamento desta actividade apesar da escassez de mão de obra.

Os agricultores, refere a Inforpress, indicaram que, mesmo condicionada pela falta de trabalhadores, a colheita da cana de açúcar está a decorrer na normalidade, esperando concluir a safra na data estabelecida pela lei.

Elísio Medina, residente no Tarrafal de Monte Trigo, confirmou à Inforpress que a colheita da cana sacarina nessa localidade está a decorrer "sem grandes sobressaltos" mesmo com o problema de trabalhadores.

Também, na Ribeira da Cruz, Chã de Branquinho e na Ribeira das Patas, os agricultores estão em plena safra, conforme apurou Inforpress junto dos mesmos.

A colheita da cana sacarina, iniciada em Janeiro, domina nesta altura do ano a actividade agrícola no concelho do Porto Novo.

A ausência de trabalhadores na agricultura tem sido apontada pelos agricultores como um dos principais desafios que se colocam ao sector agrícola no município do Porto Novo,

Na Ribeira das Patas, o maior vale agrícola do concelho, a associação de desenvolvimento local tem alertado para a saída dos jovens dessa localidade, criando assim um problema de mão de obra nos diferentes sectores de actividade.

Em Alto Mira, a associação de agricultores reconheceu que a escassez de mão de obra representa o maior desafio para a agricultura nesta localidade.

O decreto-lei n.º 11/2015 de 12 de Fevereiro, que regula a produção de aguardente de cana de açúcar em Cabo Verde, diz que o período destinado à safra de cana de açúcar e à industrialização do grogue começa a 01 de Janeiro e termina a 31 de Maio.