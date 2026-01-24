Investimentos da autarquia do Porto Novo na saúde rondam os 15 mil contos

​Os investimentos municipais no sector da saúde no município do Porto Novo, Santo Antão, no decorrer deste ano, vão rondar os 15 mil contos, indica o plano de investimentos da edilidade porto-novense para 2026.

Segundo Inforpress, o plano explica que a autarquia pretende investir cerca de oito mil contos na reabilitação de unidades sanitárias e base e residência para enfermeiros, enquanto que o restante valor deve ser aplicado na promoção da saúde.

Este documento refere que as acções ligadas à saúde previstas pela câmara municipal incidem “na promoção do bem-estar, prevenção de doenças e reforço das condições de saúde comunitária”.

As intervenções consistem na prevenção e sensibilização em áreas como nutrição, higiene, saúde mental e doenças crónicas, avança o plano, que destaca, ainda, a melhoria das condições sanitárias em bairros e comunidades, além do apoio a campanhas de vacinação e actividades de promoção da saúde escolar.