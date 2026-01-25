Governo e autarquia do Porto Novo discutem pacote de “investimentos importantes” para o município

O Governo e a câmara do Porto Novo vão trabalhar em conjunto, sob a liderança do Ministério das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação, para a concretização de um conjunto de “investimentos importantes” para este município.

A garantia partiu do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, que hoje termina uma visita de dois ao concelho do Porto Novo, onde discutiu com o executivo camarário um pacote “investimentos estruturantes” para o desenvolvimento do município, cuja concretização exigira “recursos avultados”.

São os casos da construção da Avenida Marginal, da requalificação da Avenida Amílcar Cabral e da construção das pontes Chã de Itália – Branquinho e Ribeira Corujinha – Berlim, projectos que, segundo o chefe do Governo, “são essenciais para o futuro” do Porto Novo.

Daí, adiantou Ulisses Correia e Silva, a necessidade de o Governo, sob a liderança do Ministério das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação, trabalhar em parceria com a autarquia na criação de condições para a concretização destes investimentos.

São obras que se enquadram numa perspectiva de dotar a cidade do Porto Novo de vias estruturantes, numa altura em que o Governo se prepara para avançar com a segunda fase da expansão do porto, com o financiamento garantido através da União Europeia.

Ainda no Porto Novo, o chefe do Governo informou que os ministérios da Agricultura e Ambiente e das Infra-estruturas vão “pôr de pé um programa de emergência” para recuperar a barragem subterrânea de Chã de Branquinho, inoperante há dez anos.

De imediato, o Governo e a câmara municipal assinam no dia 27 de Janeiro seis protocolos de parceria.

Ulisses Correia e Silva encabeça uma delegação governamental que desde sábado está a efectuar uma visita de quatro dias a Santo Antão, começando pelo concelho do Porto Novo, onde esteve também a visitar algumas obras do Governo.

Hoje, no segundo e último dia da visita dedicada a Porto Novo, a delegação visita a nova fábrica de produção de cimento pozolânico, em fase final de instalação no âmbito do contrato de concessão entre o Governo e cimenteira portuguesa Cimpor.