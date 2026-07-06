Tribunal manda dois detidos por tráfico de droga na Praia apresentarem-se semanalmente e proíbe saída do país

Dois homens suspeitos de crime de conversão, dissimulação de bens e valores e de um crime de tráfico de droga de alto risco, detidos pela Polícia Judiciária, no bairro de Casa Lata, Palmarejo, ficaram sujeitos a apresentações semanais às autoridades e proibição de saída do território nacional por suspeita de medidas decretadas pelo Tribunal Judicial da Comarca da Praia.

Conforme informou hoje a Polícia Judiciária, os detidos, dois homens de 42 e 45 anos, tinham sido apanhados em flagrante delito na sequência de uma operação, através da Direção Central de Investigação Criminal (DCIC) e da Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO), realizada na tarde de sexta-feira, 3 de Julho, no bairro de Casa Lata, Palmarejo.

A operação resultou do cumprimento de dois mandados de busca e apreensão domiciliária, emitidos pelo tribunal a pedido do Ministério Público, e permitiu a detenção dos suspeitos na posse de substâncias ilícitas e outros elementos com relevância probatória.

Durante as diligências, as autoridades apreenderam 25,139 gramas de cocaína e 259,941 gramas de canábis e seus derivados (haxixe), quantidade que, segundo a investigação, seria suficiente para a preparação de cerca de 1.425 doses individuais.

Foram ainda apreendidos uma balança de precisão, produtos utilizados no corte, preparação e acondicionamento da droga, bem como materiais associados ao consumo de estupefacientes e outros objetos com interesse para a investigação.

Os dois arguidos são suspeitos da prática, em coautoria, dos crimes de tráfico de droga de alto risco e de conversão e dissimulação de bens e valores.