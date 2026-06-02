​Mega operação da PJ resulta na apreensão de mais de 3 mil contos e elevada quantidade de drogas na Boa Vista

Uma mega operação desencadeada pela Polícia Judiciária, este domingo, no bairro de Boa Esperança, na ilha da Boa Vista, culminou na apreensão de uma elevada quantidade de cocaína, haxixe e “padjinha”, além de mais de 3 mil contos em dinheiro e mais de uma dezena de detidos.

Durante a operação foram realizadas várias buscas domiciliárias e todo o material apreendido foi encaminhado para perícia e deverá servir como prova no decorrer das investigações.

Entre os suspeitos detidos encontram-se homens e mulheres de nacionalidade cabo-verdiana e nigeriana, alegadamente envolvidos numa rede de tráfico de drogas que operava na ilha.

De acordo com informações recolhidas no terreno e reforçadas pela nossa fonte entre os detidos está um indivíduo apontado como um dos principais nomes do tráfico de droga na Boa Vista, considerado pelas autoridades como um dos maiores fornecedores de estupefacientes no município, sobretudo no bairro de Boa Esperança.

A intervenção ocorreu no âmbito de uma investigação em curso relacionada com suspeitas de tráfico de drogas na ilha. A operação mobilizou vários inspectores da Polícia Judiciária, grande parte provenientes da cidade da Praia, contando ainda com o apoio da Polícia Nacional.

A operação volta a colocar em destaque a preocupação das autoridades relativamente à circulação de droga na ilha da Boa Vista, considerada uma zona estratégica devido ao intenso fluxo turístico e marítimo.

Os detidos serão apresentados ainda hoje ao Tribunal da Comarca da Boa Vista para aplicação das respetivas medidas de coação.