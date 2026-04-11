​Prisão preventiva para três suspeitos de tráfico de droga de alto risco em São Vicente

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva para três indivíduos do sexo masculino, detidos pela Polícia Judiciária (PJ) numa operação de combate ao tráfico de droga, realizada na ilha de São Vicente. Os detidos têm idades compreendidas entre os 20 e os 45 anos, informou a força policial.

De acordo com informações divulgadas este sábado pela PJ, a operação decorreu na noite de sexta-feira, 10 de Abril, na localidade de Bela Vista, nas imediações do Campo de Juventude, e culminou na detenção em flagrante delito dos suspeitos, fortemente indiciados da prática do crime de tráfico de droga de alto risco.

A acção foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, através da Brigada de Investigação de Tráfico de Estupefacientes, com o apoio da Polícia Nacional, no cumprimento de mandados de busca domiciliária emitidos pelo Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente, sob promoção do Ministério Público.

Segundo a força policial, os detidos, todos de nacionalidade cabo-verdiana, dois naturais de São Vicente e um da ilha de Santiago, foram alvo de buscas que resultaram na apreensão de 84 doses individuais de uma substância que, após testes, reagiu positivamente para cocaína. Foi ainda apreendida “uma quantia monetária em escudos cabo-verdianos”, bem como outros elementos considerados relevantes para a investigação.

Após serem presentes às autoridades judiciais para o primeiro interrogatório, o Tribunal da Comarca de São Vicente decretou a medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva. Os arguidos aguardam os trâmites processuais na Cadeia Central de São Vicente, na zona da Ribeirinha. As investigações prosseguem.