​São Vicente: PJ detém mulher indiciada por burla qualificada

A Polícia Judiciária (PJ) anuncia a detenção, fora de flagrante delito, de uma mulher de 41 anos, na ilha de São Vicente, no âmbito de uma investigação relacionada com crimes económicos e financeiros.

De acordo com um comunicado divulgado esta sexta-feira pela PJ, a detenção foi realizada na quarta-feira, 8 de Abril, pelo Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), na sequência de diligências em curso. A cidadã cabo-verdiana é indiciada pela prática de vários crimes, entre os quais burla qualificada.

O mesmo comunicado refere que a operação foi desencadeada ao abrigo de um mandado promovido pelo Ministério Público e emitido pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente. No decurso das buscas domiciliárias e revistas efectuadas, as autoridades apreenderam documentos, equipamentos informáticos e uma viatura da marca Chevrolet, entre outros elementos considerados relevantes para a investigação.

A detida foi presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório, tendo o tribunal aplicado como medidas de coação a interdição de saída do país e a obrigação de apresentação periódica às autoridades.

A arguida aguardará os ulteriores trâmites processuais sujeita às referidas medidas, enquanto as investigações prosseguem, acrescenta a mesma fonte.