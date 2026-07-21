Danos na hélice do Liberdadi interrompem ligações marítimas para Fogo e Brava

As viagens marítimas na rota Santiago/Fogo/Brava foram canceladas após o navio Liberdadi, da CV Interilhas, ter sofrido danos na hélice este domingo, 20 de Julho, durante uma manobra de atracação no Porto da Praia. A empresa prevê retomar a operação na próxima sexta-feira, 24, caso os trabalhos de reparação decorram conforme o previsto, informou a CV Interilhas.

Segundo a empresa, durante a atracação, uma defesa de protecção do cais soltou-se da sua posição, fazendo com que o respetivo cabo de aço ficasse enrolado na hélice de bombordo da embarcação.

O incidente provocou a deformação estrutural da hélice, comprometendo as condições técnicas necessárias para uma operação em segurança.

Após uma avaliação da equipa técnica, foi decidida a suspensão imediata da operação do navio e o cancelamento das viagens previstas para esta ligação marítima.

O Liberdadi será agora deslocado para São Vicente, onde entrará em doca nos estaleiros da CABNAVE para a substituição da hélice danificada e para a realização de inspecções ao sistema propulsivo, incluindo a verificação dos apoios e do veio.

A CV Interilhas estima que a embarcação possa regressar ao serviço na próxima sexta-feira, 24, dependendo da conclusão dos trabalhos de reparação e dos respectivos ensaios de validação.

A transportadora informa que todos os passageiros afectados foram contactados através dos canais habituais de comunicação e garante estar a avaliar soluções operacionais para reduzir os impactos da interrupção do serviço e restabelecer, com a maior brevidade possível, as ligações marítimas da linha Sotavento.

De acordo com a CV Interilhas, o incidente não provocou feridos nem quaisquer danos pessoais entre os passageiros e a tripulação que se encontravam a bordo.