INSP inicia primeiro programa de formação em epidemiologia de campo de nível intermédio

O Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP) inicia esta segunda-feira, 3, a primeira turma do Programa de Treinamento em Epidemiologia de Campo (FETP) de nível intermédio no país, uma formação que pretende reforçar a capacidade nacional de resposta a emergências de saúde pública e criar uma rede de até 18 profissionais especializados até 2027.

A iniciativa surge na sequência da implementação do Programa de Epidemiologia de Campo de Cabo Verde (EpiCV), criado após a Avaliação Externa Conjunta (JEE), realizada em 2019, que identificou, entre outras lacunas no sistema de vigilância sanitária nacional, a insuficiência de epidemiologistas no território.

Desde 2020, o INSP, em articulação com a Direcção Nacional de Saúde, tem trabalhado na implementação do programa, tendo já formado mais de 100 epidemiologistas de campo através de oito turmas do nível Linha de Frente, abrangendo todos os concelhos do país.

Com o avanço do programa e os resultados alcançados nos últimos anos, o INSP considera que estão reunidas as condições para avançar para um nível mais especializado de formação, através do FETP intermédio.

A nova formação, que decorre no âmbito do Projecto de Segurança Sanitária na África Ocidental e Central e do Fundo Pandémico, através da Unidade de Gestão de Projectos Especiais (UGPE), conta com o apoio da Associação Brasileira de Epidemiologistas de Campo (ProEpi).

Com duração de nove meses e uma carga horária de 564 horas, o programa será desenvolvido através de um modelo de aprendizagem híbrido, combinando sessões presenciais, orientações virtuais e trabalho de campo supervisionado.

Durante a formação, os participantes deverão desenvolver competências para produzir relatórios sobre eventos e cenários de saúde pública, avaliar sistemas de vigilância, investigar surtos através de métodos epidemiológicos, elaborar relatórios científicos e de investigação de campo, além de participar em estudos epidemiológicos.

O objectivo é formar, até Março de 2027, uma rede de até 18 profissionais com capacidade para reforçar a vigilância epidemiológica no país e contribuir para uma resposta mais rápida e eficaz perante futuras ameaças sanitárias.

Os Programas de Treinamento em Epidemiologia de Campo, conhecidos internacionalmente como Field Epidemiology Training Programs (FETP), são implementados em mais de 100 países e são considerados uma estratégia para a criação de quadros especializados na área da vigilância em saúde pública.

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