Jacqueline Semedo é a nova directora nacional da Polícia Judiciária

Jacqueline Patrícia D’ Oliveira Nobre da Costa Sousa Fernandes Semedo foi nomeada directora nacional da Polícia Judiciária (PJ), em substituição de Manuel António Livramento da Lomba, que assumiu o cargo em Janeiro de 2024.

A nomeação consta de uma resolução do Governo publicada no Boletim Oficial desta sexta-feira, 31. Segundo o documento, Jacqueline Patrícia D’ Oliveira Nobre da Costa Sousa Fernandes Semedo, Coordenadora de Investigação Criminal de nível III, passa a exercer, em comissão de serviço, o cargo de directora nacional da Polícia Judiciária.

Jacqueline Semedo desempenhou, entre outras funções, o cargo de Coordenadora de Investigação Criminal, em 2012, foi Secretária Executiva da Comissão Nacional de Luta Contra a Proliferação de Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre, entre 2012 e 2015, e directora do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, entre 2015 e 2016.