País

Jacqueline Semedo é a nova directora nacional da Polícia Judiciária

PorSheilla Ribeiro,1 ago 2026 11:11

Jacqueline Patrícia D’ Oliveira Nobre da Costa Sousa Fernandes Semedo foi nomeada directora nacional da Polícia Judiciária (PJ), em substituição de Manuel António Livramento da Lomba, que assumiu o cargo em Janeiro de 2024.

A nomeação consta de uma resolução do Governo publicada no Boletim Oficial desta sexta-feira, 31. Segundo o documento, Jacqueline Patrícia D’ Oliveira Nobre da Costa Sousa Fernandes Semedo, Coordenadora de Investigação Criminal de nível III, passa a exercer, em comissão de serviço, o cargo de directora nacional da Polícia Judiciária.

Jacqueline Semedo desempenhou, entre outras funções, o cargo de Coordenadora de Investigação Criminal, em 2012, foi Secretária Executiva da Comissão Nacional de Luta Contra a Proliferação de Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre, entre 2012 e 2015, e directora do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, entre 2015 e 2016.

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BO Boletim Oficial PJ Polícia Judiciária

Autoria:Sheilla Ribeiro,1 ago 2026 11:11

Editado porSheilla Ribeiro  em  1 ago 2026 11:20

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