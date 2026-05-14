Governo cria comissão organizadora do Web Summit Spotlight Cabo Verde 2026

O Governo criou a Comissão Organizadora do Web Summit Spotlight Cabo Verde 2026 (CO-WSS), estrutura que ficará responsável pela coordenação, planeamento e execução da primeira edição deste evento em África, segundo um despacho conjunto publicado no Boletim Oficial desta quarta-feira, 13.

De acordo com o documento, a dimensão e a complexidade logística do projecto exigem um modelo de gestão especializado, baseado na coordenação interinstitucional e em parcerias público-privadas, visando garantir a eficiência operacional do evento.

A comissão funcionará sob coordenação do Ministério da Economia Digital e terá como missão assegurar a visibilidade internacional do país, promover a articulação entre instituições e garantir o uso eficiente dos recursos afectos ao programa.

A estrutura da CO-WSS integra uma Comissão Estratégica, uma Comissão Executiva e um Conselho Consultivo.

A Comissão Estratégica será composta por representantes de vários departamentos governamentais, incluindo os ministérios da Economia Digital, Turismo, Administração Interna, Negócios Estrangeiros, Cultura, Modernização do Estado e Promoção de Investimentos.

Entre as suas competências constam a definição das orientações estratégicas do programa, a aprovação do plano global de execução e o alinhamento do evento com a estratégia nacional de transição digital.

Já a Comissão Executiva ficará encarregue da implementação operacional do projecto. Entre as suas atribuições estão a elaboração do programa de execução do evento, mobilização de financiamentos e patrocínios, aprovação de parcerias, contratação de serviços e gestão administrativa, financeira e logística.

O coordenador da Comissão Executiva será nomeado por despacho conjunto dos ministros envolvidos e terá direito a remuneração a fixar posteriormente.

O diploma estabelece ainda que a Comissão Executiva reunirá ordinariamente de quinze em quinze dias e terá autonomia financeira para gerir as verbas destinadas ao evento, dentro do orçamento aprovado pelo Conselho de Ministros.

Quanto ao Conselho Consultivo funcionará como órgão de apoio e aconselhamento estratégico, integrando os membros do Conselho Consultivo do Ministério da Economia Digital.

Segundo o despacho, todos os serviços da Administração Pública e empresas públicas deverão colaborar com a comissão organizadora para garantir a boa execução do Web Summit Spotlight Cabo Verde 2026.

A estrutura será dissolvida até seis meses após o encerramento do evento, depois da apresentação dos relatórios de actividades e contas finais.

Cabo Verde vai acolher, em Dezembro deste ano, o primeiro Web Summit Spotlight no continente africano.

O Web Summit Spotlight é um formato internacional concebido para projectar ecossistemas emergentes no palco global, ligando talento local, startups e decisores a investidores, empresas e líderes tecnológicos de referência.

A iniciativa é apresentada como um instrumento estratégico de posicionamento, permitindo a países em crescimento afirmarem-se como novos hubs de inovação, captar investimento qualificado e integrar redes globais de tecnologia e empreendedorismo.

É tradicionalmente realizado em Lisboa, Portugal, desde 2016.

Antes disso, o evento teve origem em Dublin, na Irlanda, onde decorreu entre 2009 e 2015.

Além da edição principal, a organização expandiu-se para outros países com eventos como o Web Summit Rio, no Rio de Janeiro, Brasil, e a Collision Conference, em Toronto, Canadá.