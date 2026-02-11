Governo concede tolerância de ponto no Carnaval e na Quarta-feira de Cinzas

O Governo aprovou a concessão de tolerância de ponto aos funcionários e agentes do Estado, dos Institutos Públicos e das Autarquias Locais por ocasião do Carnaval e do primeiro dia da Quaresma.

De acordo com o diploma, publicado no Boletim Oficial desta quinta-feira, 12, a tolerância de ponto vigora em todo o território nacional a partir das 12h00 do dia 17, terça-feira, e durante todo o dia 18, quarta-feira de Cinzas.

A resolução fundamenta-se na prática habitual de concessão de tolerância de ponto nesta quadra festiva e religiosa, bem como no facto de o Carnaval e o primeiro dia da Quaresma constituírem eventos enraizados na cultura cabo-verdiana.

Ficam excluídos da presente tolerância de ponto as Forças Armadas, a Polícia Nacional, a Polícia Judiciária, os estabelecimentos de saúde, os agentes prisionais, os guardas e vigilantes, bem como os serviços que laboram em regime ininterrupto e cuja presença se torne imperiosa. Estas entidades manterão os horários a que se encontram legalmente vinculadas.