Governo concede tolerância de ponto na tarde de Quinta-feira Santa

O Governo concedeu tolerância de ponto na tarde de Quinta-feira Santa, 2, para os funcionários e agentes do Estado, institutos públicos e autarquias locais, em todo o território nacional.

A medida consta de uma resolução publicada no Boletim Oficial desta terça-feira, 24, e enquadra-se nas celebrações da Semana Santa, cujo ponto alto é o Tríduo Pascal, que compreende a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão e a Vigília Pascal.

De acordo com o diploma, o horário de funcionamento e de comparência dos trabalhadores abrangidos será das 8h00 às 12h00 nesse dia.

Ficam, no entanto, excluídos da tolerância de ponto as Forças Armadas, a Polícia Nacional, a Polícia Judiciária, os estabelecimentos de saúde, os agentes prisionais, bem como guardas, vigilantes e todos os serviços que funcionam em regime ininterrupto ou cuja presença seja considerada indispensável. Estes continuarão a cumprir os horários habituais.

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