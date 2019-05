Autarca da Brava "indignado" com suspensão de viagens da CVFF

​O presidente da Câmara Municipal da Brava, Francisco Tavares, está “indignado” com a decisão do Instituto Marítimo Portuário (IMP), de suspender as viagens da CVFF, deixando a ilha Brava sem ligações marítimas com outras ilhas.

As viagens foram suspensas desde quarta-feira, sem previsão de serem retomadas, até que a empresa Cabo Verde Fast Ferry (CVFF) contrate um novo chefe de máquinas. “Não me parecem normais todas as paralisações e cancelamentos das viagens da CVFF para Fogo/Brava, da forma, nos momentos e pelos motivos avançados, como têm acontecido”, diz o edil. O autarca adianta que a Brava “não pode continuar na situação de incerteza das ligações”, acrescentando que “medidas urgentes, enérgicas e definitivas devem ser tomadas”. Perante a situação, Francisco Tavares declara que “hipoteca-se definitivamente, qualquer possibilidade de desenvolvimento da ilha se o Governo não conseguir uma solução para a ilha a nível das ligações”. Questionado sobre possíveis medidas a serem tomadas pela autarquia, a fonte adianta que “infelizmente”, a câmara “nada pode fazer”, pois, é uma área da responsabilidade do Governo e regulada por instituições governamentais, fora da dependência ou jurisdição da autarquia.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.