Presidente da República em visita oficial a Santo Antão

​O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, está de visita a Santo Antão. O Presidente chegou ontem à ilha. O programa começa esta segunda-feira.

Hoje, o dia será dedicado ao Paul e começa nas zonas altas do concelho. Estão também agendadas visitas à estância turística de Passagem, à destilaria do grogue Tropicana, ao projecto Rota das Aldeias Rurais “Curral de Bet de Kinha”, à empresa Water Solutions (Empresa de água), bem como à orla marítima, nomeadamente ao Coice das Pombas e do Paul de Baixo, em processo de requalificação.

Ainda no Paul, está agendada a apresentação do livro Magistratura de Influência, VII volume, no salão nobre da Câmara do Paul.

Terça-feira será o primeiro dia de visita ao concelho da Ribeira Grande, dedicado inteiramente, à costa leste, com encontros com a Associação Comunitária de Costa Leste, seguido de uma caminhada ecológica, no percurso Pinhão/Monte Joana/Lombo Branco, com paragem para encontros com as populações de Monte Joana e de Lombo Branco.

O Vale de Caibros será a primeira paragem na quarta-feira, além de um encontro com estudantes das escolas secundárias de Santo Antão, no Internato Grão-Ducado do Luxemburgo, na Ribeira Grande, além da inauguração do projecto de requalificação da cidade da Ribeira Grande e da inauguração de algumas artérias da cidade de Ponta do Sol.

A visita do Chefe de Estado prossegue na quinta e sexta-feira, no concelho do Porto Novo.