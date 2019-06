​Jorge Santos destaca importância do Tribunal de Justiça da CEDEAO na arbitragem de conflitos e tráfico ilícito na região

O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, destaca a importância do Tribunal de Justiça da CEDEAO na arbitragem de conflitos e no combate ao tráfico ilícito da região, nas múltiplas formas em que se apresenta.

Jorge Santos falava à margem da visita do presidente do Tribunal CEDEAO (Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental), Edward Amoako Asente, que se encontra em Cabo Verde para encontros com entidades do sistema judicial do país.

“É a primeira visita do género, não só para a apresentação do tribunal, mas também para manter contactos com todos os órgãos de soberania e também com personalidades e entidades a nível da CEDEAO”, explicou.

Jorge Santos lembrou que Cabo Verde, membro da CEDEAO, mantém relações privilegiadas a nível politico, social e económico, com todos os países e os cidadãos da sub-região. Por isso, “há muita necessidade” de arbitrar conflitos e relações, não só económicas, como políticas e comerciais.

Já o presidente do Tribunal de Justiça da CEDEAO, Edward Amoako Asente, disse que a sua visita se insere numa abordagem de questões de ordem judicial a nível da comunidade e para se inteirar do funcionamento do sistema judicial cabo-verdiano.

Edward Amoako Asente terá ainda encontros com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, e representantes do Tribunal Constitucional.