Cabo Verde acredita na aprovação do projecto sobre mobilidade na CPLP a 19 de Julho

​O ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, garantiu este sábado, que “o projecto político” de mobilidade vai à próxima reunião dos ministros de Negócios Estrangeiros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), agendada para 19 de Julho.

“Nós vamos apresentar o projecto político [da mobilidade] e esperamos que ele seja aprovado no dia 19”, afirmou em declarações aos jornalistas, em Lisboa.

Questionado, à margem da cerimónia de inauguração do Centro Cultural de Cabo Verde em Lisboa, que decorreu sábado à noite, sobre eventuais obstáculos levantados por alguns dos estados-membros da CPLP relativamente à proposta de livre circulação de pessoas no espaço daquela organização, apresentada pela presidência cabo-verdiana, Luís Filipe Tavares apenas respondeu: “estamos a trabalhar com muita fé. (…) E com a mesma esperança”.

“Nós fizemos um projecto que é muito flexível, que permite aos estados analisarem cuidadosamente aquilo que querem, e a flexibilidade é tanta que os estados podem depois vir bilateralmente a organizar-se entre si e fazer um acordo, mas também podem fazê-lo a nove, dois, três, quatro, seis”.

A reunião do Comité de Concertação Permanente da CPLP, que se realiza na próxima segunda-feira, “faz a proposta da agenda, e já dissemos que queremos esta proposta da mobilidade na agenda do Conselho de Ministros”, reiterou.

“Vai o projecto político para ser aprovado. Se conseguirmos fazer aprovar o texto do acordo no dia 19, óptimo. Se não conseguirmos, vamos aprovar o projecto político, e depois vamos criar um comité de redação para dentro de algumas semanas redigir uma proposta consensual, que depois será aprovada. Mas eu acredito que há condições para dia 19 de Julho resolvermos este assunto”, disse o ministro.

Luís Filipe Tavares colocou, contudo, como horizonte final para aprovação de um acordo o período da presidência cabo-verdiana. “Durante a presidência de Cabo Verde da CPLP é possível chegar a um acordo histórico sobre a mobilidade no seio dos nove estados-membros”.

Em relação ao relatório da comissão de avaliação da CPLP que visitou a Guiné Equatorial em junho, o ministro não quis comentar, referindo apenas que o que Cabo Verde queria era que “a abolição da pena de morte acontecesse até ao final do ano”, um compromisso assumido pela Guiné Equatorial aquando da visita do Presidente Teodoro Obiang a Cabo Verde.

“Estamos optimistas e acreditamos que a Guiné Equatorial vai cumprir o prometido”, afirmou Luís Filipe Tavares.

Ainda neste quadro da presidência cabo-verdiana da CPLP “vamos promover aqui [no centro cultural de Cabo Verde inaugurado no sábado], a cultura dos países de língua portuguesa, em primeiro lugar, mas também a cultura africana, de uma forma geral. Queremos fazer com que este seja um espaço dedicado à cultura africana e vamos convidar artistas dos países africanos para virem cá fazer as suas exposições e participarem em tertúlias e eventos culturais, que vamos organizar”, referiu ainda o ministro.