Chefe da diplomacia em Bissau para visita de trabalho

​O ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, chega hoje a Bissau para uma visita de trabalho, a convite da homóloga guineense Suzy Barbosa. Na ocasião vão ser “reapreciados” acordos com este país da África Ocidental.

“Vamos reapreciar os acordos e ver como trabalharmos juntos para incrementarmos a cooperação entre os nossos dois países”, disse o governante à imprensa.

Outra vertente da visita à Guiné-Bissau, explicou o chefe da diplomacia cabo-verdiana, relaciona-se com a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). Por isso, Tavares chega a Bissau acompanhado do secretário executivo da organização, Francisco Ribeiro Teles, e do embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Monteiro, além do representante de Praia em Bissau, com residência em Dakar.

Luís Filipe Tavares vai apresentar às autoridades bissau-guineenses as prioridades de Cabo Verde, enquanto país que detém a presidência da CPLP, nomeadamente a questão da mobilidade.

Instado sobre a possibilidade de a CPLP observar as eleições presidenciais guineenses previstas para 24 de Novembro próximo, afiançou que “estas coisas são feitas sempre em concertação com os países” e em função dos pedidos que forem feitos.

“Já estivemos a observar as eleições em Moçambique, em Timor-Leste, em Angola e em vários outros países”, precisou.