Chefe da diplomacia prepara visita à Guiné-Bissau

​O ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, desloca-se brevemente à Guiné-Bissau, com a questão da cooperação bilateral e o papel da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) na agenda.

A garantia foi dada pelo governante, que falava à imprensa, ontem à tarde, na Cidade da Praia, depois de ter sido recebido em audiência pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.

“Agora vou trabalhar com a minha colega para preparar a minha visita a Guiné-Bissau, onde vamos falar da cooperação bilateral, do papel da CPLP, que tem sido activo. Temos acompanhado o processo da Guiné-Bissau no quadro do grupo chamado P5, que inclui a União Europeia, CEDEAO, CPLP”, sublinhou.

O chefe da diplomacia cabo-verdiana mostra-se confiante que, com as eleições presidenciais previstas para 24 de Novembro, o país termine um ciclo político e inicie outro que “ vai garantir alguma estabilidade ou total estabilidade à Guiné-Bissau".

Durante o encontro, esteve também sobre a mesa a questão da mobilidade, analisada durante a reunião do Conselho de Ministros da CPLP, que decorreu na última sexta-feira, 19, no Mindelo.