Chuvas: Governo trabalha "em todos os cenários"

O Governo está a trabalhar em todos os cenários possíveis na preparação do ano agrícola, agora que estamos na época das chuvas. Garantia deixada este fim-de-semana, pelo ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva.

O governante falava sábado aos jornalistas, em São Domingos, interior de Santiago. Para o ministro, ainda é cedo para se saber como decorrerá o ano agrícola.

“Num cenário em que as coisas não corram bem, o governo entrará com medidas adicionais de mitigação. Nós temos trabalhado muito fortemente nas medidas de resiliência e que tem haver essencialmente com a mobilização da água”, acrescentou.

Gilberto Silva refere que o país tem que reforçar a aposta do uso da água salobra e dessalinizada na agricultura.