BAD financia apoio à lagarta de cartucho

​O Governo conseguiu do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) o financiamento de um milhão do dólares para combater a praga da lagarta do cartucho do milho.

A informação foi avançada esta manhã, pelo ministro da Agricultura e Ambiente, em declarações aos jornalistas à margem do workshop regional sobre gestão sustentável da lagarta do cartucho em África, organizado pelo Ministério da Agricultura e Ambiente e pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO). Gilberto Silva diz que que o governo tem que mobilizar mais parcerias para fazer face a estas pragas. "Vamos muito proximamente montar mais um laboratório, desta feita no Fogo, para podermos ter capacidade de, nas três ilhas mais agrícolas do país, produzir os inimigos naturais da praga. Mas vamos ter que mobilizar mais parcerias ao nível do orçamento do Estado e junto dos nossos parceiros para podermos fazer face, de facto, a esta situação", explica. Para a representante da FAO em Cabo Verde, Ana Laura Touza, a lagarta do cartucho tem custos elevados, sobretudo, na economia familiar. "O impacto na economia familiar é milionário. O milho é uma cultura alimentar, então tem a ver directamente com os meios de subsistência das famílias", avança. O workshop regional sobre a gestão sustentável da lagarta de cartucho em África, decorre ate o próximo dia 24 de Outubro e reúne 100 Técnicos especialistas de países africanos que trabalham na gestão da lagarta de cartucho.

