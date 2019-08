Ministro dos Negócios Estrangeiros encontra-se com homólogo japonês

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, encontrou-se com o seu homólogo japonês, Taro Kono, à margem de um jantar de boas vindas oferecido pelo chefe da diplomacia japonesa aos ministros dos negócios estrangeiros africanos presentes em Yokohama, no âmbito da VII Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento da África (TICAD), que decorre de 28 a 30 de Agosto.

De acordo com uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades (MNEC), os dois governantes aproveitaram o momento para conversar sobre as relações de cooperação e amizade entre os dois países e ainda sobre a possibilidade de Taro Kono visitar Cabo Verde antes do final deste ano ou em meados do próximo.

“No ano passado, o chefe da diplomacia japonesa esteva para visitar a Cabo Verde em Dezembro, mas as intempéries que assolaram o Japão na altura impossibilitaram a sua visita”, frisou Luís Filipe Tavares.

A TICAD consiste em conferências multi-bilaterais de cooperação com África. Cabo Verde participou nas seis edições já realizadas.

Conforme o MNEC, para além da participação na VII TICAD, estão previstas outras visitas de entidades dos dois países, numa perspectiva de reforçar todas as vertentes da relação de Cabo Verde com a da Terra do Sol Nascente.

Cabo Verde tem beneficiado de uma cooperação com Japão, tendo como principais modalidades a cooperação técnica, incluindo a ajuda alimentar ou a formação de curta e longa duração (estágios e pós-graduação) no Japão, bem como ajuda para projectos de cooperação, com destaque para portos de pesca, apoios em equipamentos para pescas, agricultura e o fornecimento de água.