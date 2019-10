6 centenas de famílias na Boa Vista serão realojadas

A Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, afirmou hoje durante a Sessão de Apresentação das Obras Estruturantes em Curso na ilha da Boa Vista, que cerca de 6 centenas de famílias que vivem na zona das barracas serão realojadas para a resolução do problema do défice habitacional naquela ilha.

Segundo Eunice Silva, o Governo está a trabalhar na Boa Vista há três anos no bairro de Boa Esperança a nível da requalificação, da expansão, do esgoto e também a nível dos acessos.

“Entretanto, nós vamos entrar numa etapa diferente. Uma etapa que vai começar com o realojamento das pessoas e já temos um modelo. Um modelo que é a resolução do problema do défice habitacional na Boa Vista”, assegurou.

Avançou ainda que há, na ilha de Boa Vista, uma equipa técnica-social que integra o Ministério da Família, mais a Câmara Municipal, baseado nas zonas das barracas, com porta aberta durante o dia para as pessoas se dirigirem.

Conforme a Ministra Eunice Silva, o Governo está a trabalhar com o Fundo de Turismo de forma a retornar a base e melhorar o destino.

Por outro lado, o Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Luís Santos, garantiu que a ilha está muito satisfeita com as medidas que o Governo juntamente com a Câmara da Boa Vista tem tomado, nomeadamente no combate às construções clandestinas, requalificação urbana e na infraestruturação de modo geral.

“Se houver outras novidades, o contentamento será redobrado, mas a Boa Vista tem razões para estar satisfeita com as políticas que o Governo conjuntamente com a Câmara municipal de Boa Vista tem adotado”, disse.