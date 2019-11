​Governo e Região de Piemonte acordam protocolos em várias áreas

Turismo, agricultura, água, energia, pesca, educação e saúde. Áreas abrangidas por um protocolo que Cabo Verde e a Região de Piemonte, em Turim, Itália, acordaram celebrar já em Janeiro do próximo ano.

O anúncio foi feito pelo Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, numa publicação feita na sua página na rede social Facebook, no dia em que termina uma visita à Itália.

“Nós acordamos celebrar um protocolo de colaboração em domínios de interesse mútuo: no sector do turismo, não só para atracção de mais turistas para Cabo Verde mas atracção também de investimentos, no domínio da agricultura e da Água, no domínio da saúde onde já há uma intervenção importante da Associação Missionária para o Desenvolvimento e Solidariedade liderada pelo Padre Ottavio Fasano para podermos potenciar ainda mais aquilo que foi cimentado aqui nesta relação”, diz.

Além de Roma, de acordo com o chefe do Governo, também ficou o compromisso de realizar o 4º Fórum de Investimento em Piemonte, entre Abril e Maio do próximo ano, e promover o país junto de investidores e empresários italianos. Também em Janeiro, de acordo com o chefe do Governo, terá início, graças a essa cooperação, um curso em viticultura e enologia na ilha do Fogo.

“É a forma mais profícua de cimentar ainda mais as relações a nível do Governo e descentralizadas com as suas regiões e municípios”, lê-se.

A visita do Primeiro-ministro a Itália começou no sábado e termina hoje.

Correia e Silva chefia uma delegação, integrada pelo ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, e pelos presidentes das Câmaras Municipais do Fogo, Jorge Nogueira, Fernandinho Teixeira e Alberto Nunes.