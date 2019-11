​Governo quer reforçar diálogo político e atrair mais investimento italiano

O Governo pretende reforçar o diálogo político e diplomático com Itália. A intenção será manifestada hoje, num encontro com o primeiro-ministro daquele país, Giuseppe Conte, anunciou Ulisses Correia e Silva.

Informação avançada pelo chefe do Governo cabo-verdiano, numa publicação feita na sua página na rede social Facebook, após um encontro que manteve este domingo com a comunidade cabo-verdiana residente em Roma. Ulisses Correia e Silva, que se encontra de vista a Itália desde sábado, afirma que o reforço da cooperação passa também pela criação de condições de atracção de investimento italiano para Cabo Verde.

“Nós estamos aqui também nesta visita para reforçar as condições de atracção de investimentos dos empresários italianos para Cabo Verde. Temos uma relação económica há já algum tempo que começou essencialmente no sector do turismo, continua a desenvolver-se e que hoje está mais diversificada e queremos que se diversifique cada vez mais", diz.

No encontro com o primeiro-ministro, a comunidade manifestou preocupações com documentação, segurança social, segurança do país, transportes aéreos, processos alfandegários, entre outras questões. O chefe do Governo garante que os serviços consulares têm estado a melhorar.

“Demos orientações muito claras às nossas embaixadas. São representações da nação cabo-verdiana e devem fazer um serviço de proximidade às comunidades e um serviço que seja útil às comunidades. É por causa disso que temos feito um grande esforço para melhorar de forma significativa os serviços consulares e hoje sentimos que há resultados”, garante.

A visita do primeiro-ministro a Itália acontece até quarta-feira. No regresso, Ulisses Correia e Silva fará escala em Portugal, onde participará na WebSummit. Ulisses Correia e Silva chefia uma delegação, integrada pelo ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, e pelos presidentes das Câmaras Municipais do Fogo, Jorge Nogueira, Fernandinho Teixeira e Alberto Nunes.