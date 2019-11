Primeiro-Ministro em Itália e Portugal

​O primeiro-ministro desloca-se este sábado a Itália, para uma visita que acontece até ao próximo dia 6 de Novembro. No regresso, Ulisses Correia e Silva fará escala em Portugal, onde participará na WebSummit.

O primeiro-ministro será recebido pelo seu homólogo italiano, Giuseppe Conte, além de encontros com os líderes de Organizações Internacionais sediadas naquele país, como o director-geral da FAO, o director executivo do PAM e o presidente do Conselho de Administração do FIDA (Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola).

Segundo nota oficial, Ulisses vai a Itália a convite da Associação Missionária de Solidariedade e Desenvolvimento (AMSES) e da Associação Solidariedade e Desenvolvimento (ASDE), lideradas pelo Padre Ottávio Fasano.

Em Itália, o primeiro-ministro cumprirá uma agenda com vários encontros com outras individualidades italianas, entre as quais o Presidente da Câmara de Racconigi. Em Racconigi, o responsável do governo participa numa conversa sobre as actividades promovidas pelo Padre Ottavio Fasano em Cabo Verde, assim como sobre projectos de cooperação descentralizada a serem iniciados, em particular, na ilha do Fogo.

Neste visita, o primeiro-ministro chefia uma delegação, integrada pelo ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, e pelos presidentes das Câmaras Municipais do Fogo, Jorge Nogueira, Fernandinho Teixeira e Alberto Nunes.

Delegação que o acompanhará num encontro com a diáspora cabo-verdiana residente em Roma.

No regresso ao país, o primeiro-ministro fará uma escala de dois dias em Portugal, para participar na WebSummit