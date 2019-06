Cabo Verde e Madeira reunidos em cimeira

Decorre esta sexta-feira, na Madeira, a cimeira Madeira - Cabo Verde. A iniciativa conta com as presenças do Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, e do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

“Neste encontro internacional, que terá lugar em Machico, a conferência, as oportunidades, os encontros de negócios, o mercado profissional e os ‘showcases’ irão oferecer um cenário perfeito para profissionais internacionais das artes, da cultura, da música, da vida empresarial e da gestão da coisa pública da Madeira e de Cabo Verde trocarem experiências e conhecimentos, expandirem os seus contactos e actividades, e descobrirem a nossa Ilha”, refere a Atlanticulture, organizadora do evento. A cimeira decorre no Grande Auditório do Atlanticulture Center (Forúm Machico) e que conta ainda com as presenças de de Abraão Vicente, Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Paula Cabaço, Secretária Regional do Turismo e Cultura da Madeira, e Eurico Monteiro, Embaixador de Cabo Verde em Portugal.

