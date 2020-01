Ministro da Cultura defende que operadores turísticos devem financiar o Carnaval na ilha do Sal

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas defendeu esta quarta-feira, que os operadores turísticos sejam os principais financiadores do Carnaval na ilha do Sal, enquanto principal destino turístico.

Abraão Vicente respondia à deputada do MpD, Georgina Gemiê que quis saber qual o papel que o governo pretende ter na continuidade e valorização do Carnaval da Ilha do Sal.

Abraão Vicente defendeu igualmente que na ilha do Sal o carnaval deve ser financiado pela qualidade e quantidade de pessoas que passam pela ilha.

O governante aventou ainda a possibilidade de se criar uma estratégia para criar um novo período alto na ilha do Sal.

“Temos de ter este engajamento para que no Sal todos os eventos sejam acima da média”, finalizou.