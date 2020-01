Directores da Economia Marítima e dos Recursos Marinhos empossados na sexta-feira

O ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga, vai empossar, sexta-feira, os directores de Economia Marítima e dos Recursos Marinhos e disse que em “breve” serão escolhidas as direcções do Instituto do Mar (IMAR) e da Escola do Mar.

A direcção da Economia Marítima vai estar a cargo do ex-assessor do antigo ministro da tutela, Malik Lopes, e o novo director-geral dos Recursos Marinhos será Albertino Martins, quadro do IMAR, ex Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP), segundo anunciou esta quarta-feira Paulo Veiga à imprensa, no Mindelo, na sequência de visitas a algumas instituições ligadas ao ministério.

Questionado também sobre os nomes para a direcção do IMAR, o governante disse estar à espera da promulgação da Escola do Mar e Campus do Mar pela Presidência da República, que deve acontecer nos próximos dias, e assim conceder posse a todos aos directivos, inclusive da reitoria da universidade.

“E isto será brevemente”, garantiu, adiantando que as nomeações devem acontecer até primeira quinzena de Fevereiro, de forma a iniciar logo de seguida o ano lectivo 2020/2021.

Paulo Veiga tem programado até dia 21, diversas visitas a instituições do Estado, que tem como propósito, apresentar os cumprimentos após a sua posse como ministro e também inteirar-se de algumas questões, entre os quais, o do Instituto Marítimo e Portuário (IMP).

Isto porque, ajuntou, o instituto está numa fase de reestruturação e a orgânica, que está para ser analisada no Conselho de Ministros, vai ser alterada ainda neste primeiro trimestre de 2020.

“Estou a assumir a um ano meio do fim do mandato e então o que importa é dar continuidade às políticas e acelerar as implementações”, lançou, com a visão de já estarem as “grandes políticas já efectivadas e as restruturações já foram aprovadas em Conselho de Ministros e agora é a fase de implementação”.

Paulo Veiga, antes secretário de Estado Adjunto da Economia Marítima, tomou posse na última semana como ministro, substituindo José Gonçalves que pediu demissão alegando motivos pessoais.