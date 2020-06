Tarrafal de São Nicolau: Governo vai construir um complexo de pesca que permitirá atracação de barcos semi-industriais – ministro

O Governo vai construir um complexo de pesca no Tarrafal de São Nicolau, que permitirá a atracação de barcos semi-industriais, e reestruturar todo o edifício existente no cais de pesca.

O anúncio foi feito à Inforpress pelo ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga, depois de uma visita à Ilha de São Nicolau para se inteirar do desenvolvimento do sector no Concelho do Tarrafal.

De acordo com o governante, a ideia é transformar a parte térrea do edifício em um espaço de primeira venda e o segundo piso num mercado municipal para a segunda venda de pescados.

“Apresentamos à câmara a ideia de fazer um complexo de pesca, a Enapor já está com um pré-estudo e a câmara aceitou de bom grado, porque ela é a proprietária do edifício e vamos fazer um projecto conjunto, a iniciar-se muito brevemente”, explicou.

Neste mesmo projecto, acrescentou, vai se construir um armazém de frio para aumentar a capacidade de armazenagem de gelo na ilha.

Paulo Veiga adiantou ainda que o Governo assinou um contrato-programa com a câmara municipal para a construção da casa do pescador, a ser edificado ao lado do Miradouro, para o convívio, bem como albergar a oficina para os motores de popa e vibrar as embarcações.

Em relação ao Porto do Tarrafal, que está em obras de reparação do muro, disse que o seu ministério está em negociação com a Enapor para o novo reordenamento e acesso, a ser iniciado ainda este ano.

O ministro disse, no entanto, que durante esta visita constatou que São Nicolau é uma ilha com grande potencial em termos da economia marítima, por ser uma das poucas ilhas que tem comunidades piscatórias 100 por cento dependentes da pesca.

“É uma ilha muito rica em mariscos e pescados, mas também para a pesca desportiva e para o desenvolvimento de vários outros sectores da economia marítima”, observou Paulo Veiga, avançando que reuniu-se com um investidor que demonstrou interesse em construir um hotel e uma marina na ilha.

Durante esta estada no concelho do Tarrafal de São Nicolau, Paulo Veiga visitou as obras da estrada de acesso a Fragata, o Alpendre do Pescador, a empresa Eletrotec, a Fabrica SUCLA, a Enapor, e o Instituto Marítimo Portuário (IMP).

O ministro reuniu-se ainda com o armador Tomás Delgado que manifestou interesse em comprar um barco industrial, e que o Governo já prometeu ajudar em conseguir financiamento, através da Pro-garante e Pro-capital.