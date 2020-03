Governo quer reforçar medidas de segurança dos pescadores

O governo vai distribuir kits de segurança aos pescadores do país. A medida foi anunciada hoje pelo ministro da economia marítima e tem como objectivo assegurar que os pescadores dispõem dos equipamentos necessários que garantam a segurança durante a faina.

Paulo Veiga respondia a perguntas dos deputados no parlamento sobre o sector das pescas.

“Vai ser distribuído, a nível nacional, este kit de segurança. Vai incluir coletes salva vidas, GPS, artefactos pirotécnicos, reflectores, radares e também cobertores térmicos", afirma.

Segundo o governante, o concurso para os fornecedores deverá ser lançado na próxima semana. A perspectiva é que os equipamentos sejam distribuídos no segundo semestre deste ano.

“Depois iremos fiscalizar e tornar obrigatória a utilização desses meios enquanto estiverem na faina, porque realmente esses heróis do mar que temos merecem muito mais pelo sacrifício que fazem”, refere.

Igualmente dedicado à pesca artesanal, está em curso o projecto "embarcação segura" .

“Também temos o projeto da embarcação segura e aqui sim dedicado exclusivamente à pesca artesanal. Nós estamos a trabalhar numa legislação com as associações de pescadores mas também com os artesãos que constroem os botes de boca aberta, para definirmos a tipologia e a segurança que eles devem ter. Deveremos ter regulamentada esta situação e dar aos pescadores embarcações também seguras nesse aspecto”, explica.

A primeira sessão de Março arrancou esta quarta-feira, com uma interpelação ao governo sobre o sector dos transportes, a pedido do PAICV.

Os trabalhos prosseguem hoje, com perguntas dos deputados ao governo.