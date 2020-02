MIOTH e Camões Instituto da Cooperação e da língua assinam protocolo "Projecto de pintura"

O ministério das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação e o Camões Instituto da Cooperação e da Língua, O.P. assinaram hoje, um protocolo de cooperação para estabelecer e regular a parceria na implementação do “Projecto de pintura”. A rua da Praia de Gil na Ilha de Santo Antão e o Alto da Bomba em São Vicente, serão as primeiras a serem contempladas pelo projecto.

O “Projecto de pintura” está inserido no Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidades (PRRA) e segundo a ministra de tutela, Eunice Silva, vem consolidar o que tem sido feito em matéria de requalificação urbana. A ministra avançou ainda que programa vai começar a intervir, identificando locais próprios onde se mostrar mais necessário intervir, a começar pelos espaços onde o ministério já está a intervir e algumas encostas cujo panorama também exige essa intervenção. “O PRRA cobre todas as ilhas, já estamos a seleccionar onde nós já estamos a trabalhar e devo avançar por exemplo, que nós vamos avançar com a rua da Praia de Gil na Ilha de Santo Antão e o Alto da Bomba em São Vicente”, disse. Para a ministra, é preciso “subir” para melhorar o rosto das encostas e das cidades e identificar sítios de “panorama imponente bonito ou feio”, onde se pode intervir. “Nós estamos neste momento a intervir 'no chão', a melhorar vias, a fazer passeios, a fazer parques fitness, espaços verdes, nós precisamos é subir”, afirmou. Segundo uma nota oficial, o “Projecto de pintura” envolve a realização de obras de requalificação dos bairros do país visando mudar a imagem das cidades, retirando o manto cinza que as caracteriza alguns dos bairros. O custo total deste projecto está orçado em três milhões dezasseis mil, cento e noventa euros, por um período de 1 ano. O protocolo assinado, viabilizará o co-financiamento de 90 mil euros da Cooperação Portuguesa.

