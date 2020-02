Autarca do Porto aborda com primeiro-ministro questões ligadas ao acordo de requalificação dos centros históricos

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, efectuou esta quarta-feira uma visita de cortesia ao primeiro-ministro, com quem abordou questões ligadas ao acordo a ser assinado entre as partes na área de requalificação de centros históricos.

Em declarações à imprensa, no final do encontro e acompanhado da ministra das Infra-estruturas, Rui Moreira adiantou que o processo do acordo a ser rubricado iniciou-se com a visita do ministro da Ambiente português a Cabo Verde em 2019, que o pôs em contacto com Eunice Silva. “Neste contacto, falamos sobre a reabilitação das cidades e dos centros históricos, em particular. Sabendo da relação histórica que o Porto tem com Mindelo, a partir daí delineamos um primeiro protocolo que irá ser assinado, sexta-feira, em São Vicente”, disse. Conforme Rui Moreira, o acordo a ser rubricado vai permitir a existência de um programa em que o município do Porto utilizará os seus conhecimentos para o aconselhamento aos planos estratégicos para os centros históricos. O protocolo, segundo disse, inicialmente foi pensado apenas para Mindelo, mas por pedido da ministra das Infra-estruturas, foi alargado a São Filipe (Fogo) e Ribeira Brava (São Nicolau). “Com o primeiro-ministro, falamos de tudo isso, mas também fizemos um balanço de tudo quanto vimos na visita que efectuamos a São Filipe e Ribeira Brava, e daquilo que entendemos que vai ser necessário quer em termos de reabilitação quer em políticas estratégicas”, acrescentou. Durante o encontro com o executivo cabo-verdiano, Rui Moreira afirmou ter abordado com este questões ligadas à fiscalização e que têm de ser ajustadas aos investimentos em causa, assim como o potencial turístico. Para concluir, o presidente da Câmara Municipal do Porto manifestou o seu interesse em “tudo fazer” para potenciar o protocolo e dinamizar os centros históricos existentes no país. A requalificação e reabilitação dos centros históricos faz parte do Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidades (PRRA) em curso em todo o Cabo Verde, nos centros urbanos, centros históricos e orlas marítimas.

