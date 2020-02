​Câmara do Porto disponível para cooperação em Várias áreas

A Câmara Municipal do Porto, em Portugal, manifesta a sua disponibilidade em colaborar com as autoridades cabo-verdianas, nomeadamente nas áreas da cultura, do desporto e do património, revelou hoje Rui Moreira.

Para já, o município português vai partilhar a sua experiência de 15 anos de reabilitação e preservação do centro histórico da cidade lusa, que é hoje património da humanidade e “uma zona de grande atracção”. O acordo vai ser celebrado amanhã, com o Governo.

Garantia dada esta manhã, em São Vicente, pelo presidente da autarquia portuguesa, Rui Moreia, durante a sessão de boas-vindas organizada pela edilidade mindelense.

“O património material é a condição fundamental para que o património imaterial que vocês têm, que é um património extraordinário, possa ser preservado e ser utilizado como instrumento para o caminho que querem trilhar. Um caminho que passa naturalmente por abrir a economia – isso faz-se naturalmente através do turismo. Mas Mindelo tem essa grande vantagem, o turismo que aqui vier vai será sempre um turismo de qualidade”, refere.

O acordo expressa a vontade da Câmara Municipal do Porto em colaborar com as autoridades cabo-verdianas, nomeadamente com os municípios do Mindelo, Ribeira Brava, em São Nicolau, e São Filipe, no Fogo, relativamente à preservação do seu património histórico.

Nas áreas da cultura e do desporto, o edil do Porto também manifesta-se disponível para o reforço da cooperação.

“Relativamente à cultura, temos vindo a trabalhar entre o nosso Teatro Rivoli e o Mindelact. Temos vindo a fazer muitas actividades e vamos continuar. Mas estamos à vossa disposição e façam-nos o favor de nos desafiarem a colaborar convosco naquilo que nós pudemos, e também na área desportiva”, enfatiza.

As câmaras municipais do Porto e de São Vicente são geminadas desde 1992. No seu discurso, o Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves destacou as boas relações entre as partes.

“Esta visita é a expressão das excelentes relações de amizade e solidariedade entre os nossos dois municípios. As relações entre Cabo Verde e Portugal transcendem o que nos reúne aqui hoje e envolvem um conjunto de aspectos históricos, socioculturais e económicos”, aponta.

Rui Moreira está em Mindelo para uma visita de dois dias, depois de ter estado nos municípios de São Filipe, Ribeira Brava e cidade da Praia.