​Ciclovia que liga Avenida Manuel de Matos e Ribeira de Julião pronta em 3 meses

A Câmara Municipal de São Vicente lançou esta tarde a primeira pedra da obra de construção da ciclovia e percurso pedestre no sentido Avenida Manuel de Matos – Ribeira de Julião. Trata-se de um circuito com 1400 metros de extensão, num investimento de mais de 15 mil contos.

O acto inaugural foi presidido pelo presidente da edilidade, Augusto Neves, que destacou a melhoria da qualidade de vida e da segurança das pessoas que transitam na avenida.

“Este é um projecto integrado dentro do Fundo do Turismo. A Câmara correu atrás do projecto, conseguiu desbloquear o financiamento após concurso e arrancamos hoje para podermos, dentro de pouco tempo, ter mais uma via pedonal para as pessoas fazerem o seu footing e andarem com mais segurança, e para transformarmos Mindelo numa cidade maior”, disse.

A obra enquadra-se num projecto mais amplo da Câmara Municipal que tem a ver com “a requalificação urbana e valorização do território”. Asfaltagem de toda a cidade do Mindelo, execução de arruamentos em calçada, calcetamento artístico, execução de passeios e criação de infra-estruturas verdes são apontados como os principais eixos.

Augusto Neves anuncia a asfaltagem da estrada a partir do Calhau até o cemitério.

“Vamos fazer a rotunda no ISECMAR e estamos a preparar para fechar este circular em asfalto desde o Calhau até o Cemitério. É um esforço da Câmara Municipal que tem vindo a trabalhar para transformar Mindelo numa cidade mais bonita e com melhor qualidade de vida”, apontou.

A obra para a construção da ciclovia e percurso pedestre no sentido Avenida Manuel de Matos – Ribeira de Julião tem um prazo de execução de três meses.