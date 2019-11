​Empresas alemãs e cabo-verdianas trocam experiências na área da eficiência energética

Arrancou hoje, no Mindelo, o V Simpósio Germano-Cabo-verdiano de Energia. O tema deste ano é “Gestão Energética, incluindo Energias Renováveis, nos sectores agro-alimentar e economia marítima”.

Até sexta-feira, seis empresas alemãs têm agendadas mais de 70 reuniões bilaterais com mais de 30 empresas e entidades cabo-verdianas. A ideia é apresentar soluções que podem interessar a Cabo Verde.

O director de consultoria de mercado da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, Paulo Azevedo, que discursava no acto de abertura, refere que a cooperação visa promover o desenvolvimento dos sectores energético e ambiental no arquipélago.

“Desde 2013/14 que nós, a Câmara de Comércio Luso-Alemão, estamos empenhados na dinamização da cooperação entre empresas alemãs e cabo-verdianas e na promoção do desenvolvimento benéfico dos sectores energético e ambiental do arquipélago, através de diferentes iniciativas, entre elas quatro missões empresariais alemãs de energia, entre 2015 e 2018, e desde o ano corrente, com o primeiro workshop Germano-cabo-verdiano sobre a economia circular que teve lugar em Abril passado, na cidade da Praia. Espero que essa iniciativa signifique somente mais uma etapa para mais actividades bilaterais”, refere.

Na sua intervenção, o responsável recordou que o sector energético em Cabo Verde constitui um elemento de importância fulcral para o desenvolvimento económico e social do país. Os elevados preços energéticos têm um impacto significativo na competitividade e rentabilidade em sectores como agro-alimentar, através do elevado custo da água, e economia marítima.

Paulo Azevedo defende que o investimento em medidas de eficiência energética deverá gerar resultados positivos e reduzir a vulnerabilidade dos sectores ao aumento do preço dos combustíveis fósseis.

“Existe portanto, não apenas um potencial, mas também a necessidade para introdução de energias renováveis e medidas para aumentar a eficiência energética. Neste contexto todos sabemos que respectivas actividades estratégicas estão a ser trabalhadas pelas entidades que tutelam o sector energético em Cabo Verde. Perante estes factos, e reconhecendo a importância do tecido empresarial privado neste contexto, o tema do nosso simpósio de hoje reveste-se de uma maior relevância”, realça.

Presente na cerimónia, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, destacou o papel das energias renováveis perante vários desafios sociais e ambientais.

“Impõe-se perseverança na nova visão da problemática energética, em que a energia seja vista não só como factor de desenvolvimento, mas também como elo forte do desenvolvimento do ambiente e território”, defende.

A Alemanha é hoje um dos países pioneiros em medidas de tecnologia, eficiência energética e energias renováveis, baseada numa experiência de mais de 40 anos.

O V Simpósio Germano-Cabo-verdiano de Energia marca o início da missão e a agenda de actividades da Semana da 23ª edição da Feira Internacional de Cabo Verde, que arranca amanhã em Mindelo.

As empresas alemãs que participam nesta Missão Empresarial são a biowatt energy GmbH, a Lehner Innovative Produkte, a PA-ID Process GmbH, a Projekt GmbH, a Sroka Stahl- und Anlagenbau UG & Co. KG e a Unternehmensberatung POS.