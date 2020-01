​“Desemprego continua a ser a grande preocupação da câmara” – Augusto Neves

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, considerou o desemprego “a grande preocupação” da autarquia, mas lembrou que desde o primeiro orçamento o objectivo foi sempre a sua redução.

À Inforpress, no Mindelo, em entrevista para perspectivar o ano de 2020, Neves considerou que hoje estão em curso “muitas obras” na ilha, mas que, “lá atrás”, foi tudo pensado para a criação de mais emprego, e que “está a funcionar”.

“Aliás, o facto de a população estar a aumentar na ilha demonstra que alguma coisa estamos a fazer, a apresentar, pois a ilha transforma-se em apetitosa”, concretizou o autarca.

“Nem sequer vou-me referir ao sucesso da área cultural, que decorre da forma como planeado, pois, uma vez que sou o vereador do pelouro de Desenvolvimento Económico, fizemos uma aposta forte nos grandes eventos culturais”, lançou, e com “resultados visíveis” no Réveillon, no Carnaval e no Festival da Baía das Gatas, entre outros.

Segundo Augusto Neves, o Governo tem sido “um grande parceiro” da câmara, mas foi a autarquia que começou a aposta no desenvolvimento turístico local quando demoliu alguns pardieiros, “com firmeza”, como são os casos do ex-Consulado Inglês, ex-Congel, Pracinha dos Namorados e as Oficinas do Mestre Cunk, e onde estão ou vão nascer unidades hoteleiras.

“A câmara iniciou o negócio com os investidores e depois veio o grande impulso do Governo, mas o importante é que hoje temos na ilha novos investidores”, precisou, sem descurar ser necessário pensar a ilha “como um todo”.

“É preciso manter os pés no chão, porque, como digo, quando há muitos investimentos se a parte social for descurada estaremos a criar problemas como já ocorreu em outros sítios”, acautelou.

Para o corrente ano, segundo a mesma fonte, vai manter-se a preocupação da autarquia com o aspecto social, mas recordou que a câmara tem tido uma acção “muito grande” neste campo, na melhoria e construção de habitação social, na atribuição das habitações sociais e no melhoramento das infra-estruturas, vias e bairros, num trabalho “concertado com outros parceiros”.

Exemplificou com a rede de esgotos, em que “praticamente todos os bairros” de São Vicente têm ligação com à via central de esgoto faltando fazer “muitas ligações às famílias“.

Por isso anunciou uma “grande ofensiva” de ligação individual das casas à rede, visando uma melhor sanidade e melhor saúde nos barros.

Aproveitou para anunciar o início, no dia 16, da asfaltagem de ruas e avenidas de São Vicente, entre elas Rua Baltasar Lopes da Silva, Rua Fernando Ferreira Fortes, Rua do Coco, Praça Estrela, Rua do Clube Castilho, Rua Argélia, Rua Angola, Avenida Capitão Ambrósio, Rua da Escola Técnica, Avenida dos Salesianos, Rua 5 de Julho, Rua de Morguino e Ribeirinha.

“Estamos a criar condições para que a cidade seja um destino de escolha, daí a melhoria nas vias com obras de asfaltagem e calcetamento artístico”, concretizou, lembrando que ainda no decorrer deste primeiro trimestre a polícia municipal deve entrar em funcionamento.

A polícia municipal, reforçou, vem para ajudar a Polícia Nacional (PN) na parte da fiscalização, organização da cidade e disciplina das vias, ou seja, será “um reforço” para a melhoria da segurança e das condições da cidade, numa “ilha de futuro”.

Por fim, Augusto Neves deixou aos munícipes desejos de “muita saúde” e agradecimento pelo “apoio e compreensão” nesse ano que passou, “de muito trabalho”.

“Mas que deu para ver coisas novas em São Vicente, melhoramento da condição de vida das famílias, tudo graças à contribuição da população e espero que consigamos seguir este trabalho no futuro”, concluiu.