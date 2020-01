Chiquinho BL inicia operações a 18 de Fevereiro

O navio Chiquinho BL, da Cabo Verde Interilhas, chegou esta manhã, às 9 horas, ao Porto Grande do Mindelo. A embarcação nova, com 76 metros de comprimento, tem capacidade para 430 passageiros, 50 viaturas ligeiras e outra de até 50 toneladas de peso.

Construído na Coreia do Sul, o barco foi adquirido exclusivamente para as ligações entre São Vicente e Santo Antão, linha que representa cerca de 70% do tráfego no país. Em entrevista à Rádio Morabeza, o administrador da Cabo Verde Interilhas, Paulo Lopes, explica que a chegada do Chiquinho BL representa uma mudança importante no sector dos transportes marítimos.

“É um navio moderno, adequado, com maior capacidade do que aquela que existe hoje. Prevemos que ainda este ano o navio seja capaz de transportar cerca de 300 mil passageiros e 30 mil viaturas. Portanto é uma melhoria significativa e é o primeiro passo de um conjunto de mudanças estruturais que queremos implementar no transporte marítimo”, explica.

Paulo Lopes garante que pelo menos mais dois navios novos devem chegar ao país no curto ou médio prazo. O Chiquinho BL já estava construído quando foi adquirido. Por isso, sobe ainda hoje aos estaleiros navais da Cabnave para adaptações, tendo em conta as necessidades da linha São Vicente – Santo Antão e para o processo de mudança de bandeira.

“[O navio] ainda vai ser objecto de inspecção do IMP, dos nossos engenheiros, há uma protecções previstas para as zonas de abertura. Essas questões estão todas bastante bem previstas. Vai agora para a Cabnave para preparar, armar e para o processo de mudança de bandeira”, refere.

O navio saiu da Coreia do Sul no dia 5 de Janeiro, com bandeira panamiana e tripulação estrangeira. Para acompanhar a viagem e familiarização com a embarcação estiveram a bordo dois tripulantes cabo-verdianos, o comandante e o chefe de máquina. O comandante Nicolau Sousa realça a capacidade operacional do barco.

“O navio é operacional, estável, tem boa capacidade para cargas e passageiros, tem velocidade de 14 nós. Deve fazer entre 35 a 40 minutos na linha São Vicente – Porto Novo. O navio é confortável, é largo, tem boa boca e faz pouco balanço”, aponta.

A nova embarcação deve iniciar operações no dia 18 de Fevereiro, em substituição do Interilhas, que vai reforçar outras rotas, nomeadamente a linha para São Nicolau.

De acordo com Paulo Lopes, o Chiquinho BL representa um investimento de 57 milhões de Euros, feito pelo Grupo ETE.