CVI reforça ligação São Vicente/Santo Antão

A Cabo Verde Interilhas (CVI), nova empresa concessionária do transporte marítimo, aumentou para quatro o número de viagens diárias de (ida e volta) na linha São Vicente/Santo Antão. A informação é confirmada pela empresa, que indica que “este aumento do número de viagens abrange também o mês de Setembro”.

Assim, de acordo com a programação da CVI, o navio Inter-Ilhas parte de São Vicente às 07:00, 11:00 15:00 e às 18:30. No sentido inverso, o barco parte do Porto Novo, Santo Antão, às 09:00, 13:00, 17:00 às 20 horas.

Com o início da concessão do transporte marítimo de passageiros, a Cabo Verde Interilhas tem enfrentado problemas em responder às demandas da Linha 1 (São Vicente - Santo Antão), sobretudo na questão do embarque e da venda de bilhetes, facto que já mereceu várias críticas por parte dos utentes.

Passageiros obrigados a esperar várias horas ao sol por um bilhete para Santo Antão Os passageiros que utilizam a linha marítima São Vicente-Porto Novo estão descontentes com aquilo que classificam de "caos" na venda de bilhetes. Ineficiências do serviço, que não responde à demanda dos utentes, e longas filas de espera ao sol são algumas das reclamações apresentadas hoje por passageiros ouvidos pela Rádio Morabeza.

O serviço de transporte público marítimo de passageiros e carga entre as ilhas entrou em vigor a 15 de Agosto e é gerido pela CVI, empresa criada na sequência da concessão do serviço de transporte marítimo de passageiros e cargas.

O contrato de concessão foi assinado a 15 de Fevereiro, válido para um período de 20 anos, passível de renovação.

Neste momento, a linha São Vicente-Santo Antão é servida por um único barco. Num passado recente, a mesma linha chegou a ser servida por dois ou mesmo três navios.