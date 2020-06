​Câmara de São Vicente espera melhorar serviços sociais com novas instalações

Os serviços sociais da Câmara Municipal de São Vicente passam a funcionar num novo edifício. O espaço fica situado na antiga Escola da Ribeira Bote que foi totalmente requalificada, assim como o espaço envolvente, num investimento de cerca de 10 mil contos. As novas instalações foram inauguradas hoje.

Presente na cerimónia, a vereadora do pelouro de acção social, Lídia Lima, garantiu que com o novo espaço vai permitir a equipa do serviço social prestar um melhor serviço aos munícipes, nomeadamente por ter assumido o desafio de implementar programas do Governo, através da municipalização dos serviços.

“Ou seja, pelos desafios que o serviço social da Câmara tem neste momento, e tem vindo a ter graças a melhoria da parceria entre a Câmara e o Governo, o serviço social tem novos projectos para implementar para além dos que tiveram início em 2013. Temos o Centro de Doentes Mentais, Centro de Criança de Rua, que foi aberto no ano passado, Centro de Crianças com Vulnerabilidades Especiais, Loja Social, CAPS, Rede de Saúde”, aponta.

A autarca aponta outros programas do Governo a serem implementados através da Câmara Municipal, nomeadamente o Cadastro Social Único, Subvenção Escolar, Jardins-de-infância e lares de idosos.

“A área social tem um enorme desafio neste momento para continuar a acompanhar todos os projectos. Fazer os projectos funcionar não é fácil por causa das limitações a nível dos recursos financeiros, mas graças ao empenho de toda a equipa conseguimos mobilizar parceiros e os projectos estão a funcionar lindamente”, garante.

A obra resulta de um processo de transferência de imóveis do Governo para a autarquia. O acto inaugural foi presidido pelo presidente da edilidade. Augusto Neves diz que para além de permitir prestar um melhor serviço, o edifício simboliza a descentralização dos serviços da autarquia.

“Graças ao empenho de todos hoje estamos aqui a inaugurar o Serviço Social que foi sempre um desejo nosso – descentralizar a Câmara Municipal. A Câmara Municipal de São Vicente é uma Câmara de cara social, e o serviço social estava a necessitar de um local para trabalhar com tranquilidade. E com assunção de mais responsabilidade transferida do Governo hoje temos um espaço onde as pessoas são atendidas com conforto e dignidade”, realça.

Na mesma cerimónia foi apresentada uma viatura oferecida pelo Governo para reforçar os trabalhos no âmbito do Cadastro Social Único.