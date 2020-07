Ex-ministra da Finanças vai ser conselheira de António Guterres

A ex-ministra das Finanças de Cabo Verde Cristina Duarte será a nova conselheira do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para a África, foi hoje divulgado.

Conforme refere a apresentação das Nações Unidas, Cristina Duarte tem experiência profissional em políticas públicas e gestão de projectos para o desenvolvimento.

Cristina Duarte chefiou as pastas das Finanças e Planeamento e actualmente era membro da Comissão de Especialistas da ONU sobre Administração Pública no Conselho Director para Assuntos Económicos e Sociais, dirigido pelo Presidente do Ruanda, Paul Kagame.

Cristina Duarte ocupou cargos no Governo de Cabo Verde de 2006 a 2016.

Antes de participar na vida política, Cristina Duarte dirigiu um projecto do Banco Mundial para o sector privado e foi directora de planeamento e estudos do Ministério da Agricultura cabo-verdiano.

A indigitada assessora de Guterres trabalhou no Quénia como gestora de relações institucionais e financeiras do Citibank, chegando a vice-presidente da instituição neste país africano.