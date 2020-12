PR promulga diploma do Governo que estabelece a estrutura e a organização dos estabelecimentos prisionais

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca promulgou, hoje a lei que estabelece a estrutura, a organização e as normas de funcionamento dos estabelecimentos prisionais de Cabo Verde, bem como o regime do quadro de cada cadeia e as atribuições das equipas de trabalho e competências dos seus órgãos.

O diploma, uma proposta aprovada em Outubro passado em Conselho de Ministros, tem por objectivo dotar os estabelecimentos prisionais de estruturas “mais robustas, seguras”, que possam responder a todas as demandas actuais, conforme explicou, na altura, o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente. A lei vai permitir ainda que se eleve à categoria de cadeias centrais algumas cadeias regionais, quando as circunstâncias assim o justificar. Jorge Carlos Fonseca informou ainda que promulgou o decreto-lei que procede à primeira alteração do DL n.º 10/2020, de 7 de Fevereiro, que regula a composição e o funcionamento do Conselho Nacional de Emprego e Formação Profissional. Este último foi aprovada em Junho de 2019 em Conselho de Ministros. Na altura, o secretário de Estado para Inovação e Formação Profissional, Pedro Lopes,explicou que o diploma vai contribuir para a “optimização e sinergias” dos recursos existentes na área do emprego e da formação profissional, e ainda permitir uma coordenação entre o sector público e o privado, numa agenda de acções a nível macro, regional e também nacional.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.