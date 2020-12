PAICV afirma que é preciso que o Estado crie condições para o recenseamento na Diáspora

A líder do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) afirmou que é preciso que o Estado crie condições para o recenseamento na Diáspora, já que o emigrante tem o legítimo direito de votar.

A posição de Janira Hopffer Almada foi manifestada hoje, através de uma publicação na rede social Facebook.

Na mesma publicação, Janira Hopffer Almada dá conta que durante esta terça-feira, dedicou-se a vários encontros e reuniões com todas as estruturas do partido na Europa, África e EUA. Conforme escreveu, o partido está preocupado com os atrasos no recenseamento “um pouco por toda a Diáspora”.

“Para nós, a Diáspora é uma dimensão fundamental da Nação Global que somos. Por isso mesmo, estamos muito preocupados com os atrasos no recenseamento um pouco por toda a nossa Diáspora. Pensamos que o nosso respeito pela Diáspora cabo-verdiana deve ser demonstrado na prática. Não apenas em discursos”, lê-se.

Para o PAICV, a Diáspora deve ser respeitada nos momentos de decisão.

“O emigrante cabo-verdiano tem o legítimo direito de votar. Mas, para isso, ele precisa que o Estado lhe crie as condições para se recensear”, finalizou.