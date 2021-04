Janira Hopffer Almada leva “Um Cabo Verde para todos” a Santo Antão

A líder do PAICV viaja esta manhã para a ilha de Santo Antão, onde vai intensificar acções de campanhas para as legislativas de domingo, pelos municípios do Porto Novo, Paul e Ribeira Grande.

Janira Hopffer Almada deixou assim a ilha de São Vicente, onde chegara na tardinha desta terça-feira, 13, após ter passado toda a segunda-feira, 12, em São Nicolau, para visitar o círculo eleitoral de Santo Antão.

De acordo com o programa desta visita, a presidente do PAICV começa oficialmente, as acções de campanha do projecto “Um Cabo Verde para todos” na Ribeira das Patas, seguida das localidades de Curral das Vacas, Lagedos, cidade do Porto Novo, Berlim e Ribeira Crujinha.

Para o período da tarde, a candidata do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) vai estar em contactos com o eleitorado dos concelhos de Paul e Ribeira Grande, para encerrar o dia com um encontro com as populações de Ribeira Grande e Paul, no Liceu do Paul, e com a população do Porto Novo, sendo que pelo meio participa em algumas passeatas.

Às legislativas do dia 18 para eleição de 72 deputados em 13 círculos eleitorais, dos quais dez no País e três na diáspora, concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP.

PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e três diáspora), e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).

As últimas eleições legislativas em Cabo Verde ocorreram no dia 20 de Março de 2016, tendo o Movimento para a Democracia (MpD) vencido com maioria absoluta, ao eleger 40 deputados, o PAICV 29 e a UCID três.