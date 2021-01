​Orlando Delgado destaca ganhos do município da Ribeira Grande mas aponta desafios

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santo Antão considerou hoje positivo o balanço do percurso e ganhos do município, entretanto elencou que ainda há muito por fazer para o desenvolvimento do concelho.

Orlando Delgado, que falava durante a sessão solene comemorativa do dia do município, disse que o concelho ainda tem enormes desafios e que cada vez são mais “exigentes” e “qualificados”. Isso porque, segundo e edil, as novas gerações têm colocado problemas altamente desafiantes que, no seu entender, todos devem trabalhar de mãos dadas para os erradicar.

O edil ribeira-grandense considerou que o dia do município deve se uma ocasião especial para reflectir sobre o caminho percorrido, os sucessos e fraquezas, a realidade presente e particularmente os desafios futuros.

“Quando analisamos os indicadores que medem a qualidade de vida da nossa população, apresentada pelo Instituto Nacional de Estatística e vemos que estamos muito acima da média nacional, em todos os parâmetros analisados, sentimo-nos satisfeitos porque faz jus ao lema da nossa candidatura Ribeira Grande sempre em primeiro lugar”, frisou o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande.

Orlando Delgado considerou que muitos desafios no concelho foram superados, tais como a educação básica, secundária, profissional, o acesso ao abastecimento de água, infra-estruturação desportiva e social, requalificação urbana das cidades e o acesso a energia 24 horas por dia.

Entretanto o autarca salientou que para este mandato que se inicia, o foco será a implementação de medidas que apoiam e incentivam o sector privado para que possam reduzir e desemprego e promover o bem-estar e melhoria das condições de vida das famílias.

“Vamos fazer uma excelente articulação entre o poder público e privado, ou seja, o desenvolvimento do concelho não pode e não será tarefa exclusiva do poder público” asseverou Orlando Delgado.

O Governo esteve representado nas festas do município pelo ministro da Educação, Amadeu Cruz, que considerou no seu discurso que Ribeira Grande, no contexto da ilha de Santo Antão, é um município com forte potencial agrícola e agro-industrial, mas igualmente com potencial turístico e nos domínios da economia pesqueira.

Neste sentido, Amadeu Cruz pontuou que desde 2016 o Governo de Cabo Verde começou a trilhar em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Grande, criando “alicerces” para o desenvolvimento sustentável através de investimentos que pudessem requalificar o território seja no meio urbano como no rural.

Além disso, o ministro da Educação continuou dizendo que esta linha de orientação política será reforçada na próxima legislatura caso seja renovado a confiança no Governo.

“O município da Ribeira Grande poderá contar com o Governo nos próximos anos para a implementação das medidas que estiverem programadas para o seu desenvolvimento” assegurou Amadeu Cruz.

O concelho da Ribeira Grande festejou hoje o seu dia de município, no dia em que faz 559 anos que a ilha foi descoberta e no ano em que Ribeira Grande celebra os 289 anos da sua elevação à categoria de concelho.