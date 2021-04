Campanha eleitoral arranca hoje

A campanha para as sétimas eleições legislativas arrancou hoje, com 597 cidadãos que concorrem ao cargo de deputado, em seis partidos.

Os dados apresentados esta quarta-feira pela presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE), Maria do Rosário Gonçalves, indicam que dos 597 concorrentes ao cargo, 307 são do sexo masculino, correspondente a 51,42%, e 290 são do sexo feminino, representando 48,58%.

Estão previstas um total de 1.245 mesas de voto para o território nacional e 246 para diáspora, totalizando 1.491 mesas de voto.

Segundo o calendário definido pela CNE, a campanha eleitoral vai decorrer a partir de hoje, 1 de Abril, até às 24 horas do dia 16.

Entretanto, o MpD anunciou na quarta-feira que suspendeu durante hoje e amanhã, 2, acções de rua como ruadas, passeatas, comícios, propaganda sonora ou quaisquer actividades nas comunidades que possam causar ajuntamentos de pessoas e produção de barulho, incompatíveis com o período de meditação e com as actividades religiosas, tradicionalmente realizadas nessas datas.

Recorde-se que concorrem o MpD, o PAICV e a UCID em todos os círculos eleitorais. Já o Partido Popular (PP) e o Partido do Trabalho e Solidariedade (PTS) concorrem em seis círculos e o Partido Social Democrático (PSD) em quatro.

Nas legislativas são eleitos 72 deputados, dois dos quais pelo círculo de África, dois pelo círculo da América e dois pelo círculo da Europa e resto do mundo.