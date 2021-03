UCID questiona sobre medidas restritivas contra a covid-19 durante a campanha eleitoral

​A UCID questiona o alegado silêncio das autoridades sobre as medidas a serem adoptadas durante o período eleitoral para evitar a disseminação do vírus da covid-19.

Em conferência de imprensa, hoje, o vice-presidente do partido, João Santos Luís, recordou o código de postura, aprovado e assinado nas autárquicas de Outubro, em 2020.

“Estamos a falar do silenciamento das autoridades sanitárias do país, bem como da comissão nacional, perante possíveis grandes aglomerações de pessoas nas actividades de campanha eleitoral para as legislativas de 2021”, afirma.

A UCID recorda que durante as ultimas eleições, mesmo com o código de conduta, alguns partidos e candidaturas violaram as medidas restritivas.

“Imaginemos agora para as legislativas, se não houver a mesma postura das autoridades sanitárias e da CNE, o que os partidos políticos irão fazer para promover aglomerações”, indica.

Segundo João Santos Luís, a recomendação da UCID é que se evite comícios-festas, para evitar o risco de propagação da infecção por sars-cov-2.

Para os democratas cristãos, face à pandemia, “as campanhas eleitorais devem ser feitas sobretudo nas plataformas digitais e no contacto porta-porta com pessoal reduzido”.